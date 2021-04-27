〈美股盤後〉白宮淡化資本利得稅影響 聯電ADR續漲 標普那指齊刷新高

週一 (26 日) 美股超級財報週起跑，全球新冠疫情持續增溫，印度單日新增確診再刷新高，土耳其宣布全面封鎖，能源股隨油價反彈，聯電 ADR 持續大漲，尾盤時段，最新美國人口普查數據公布，德州將在美國眾議院獲得 2 個新席位，美股漲幅收斂，道瓊收跌 61 點，標普、那指齊刷新高。

美國總統拜登 (Joe Biden) 預計將於週三 (28 日) 提出向富人調高資本利得稅的政策，美國白宮國家經濟委員會主任迪斯 (Brian Deese) 淡化拜登此舉影響。迪斯稱，這只會衝擊到 0.3% 的美國家庭，既不會增加負擔，也不會阻礙商業投資，但他並未透露具體調高資本利得稅的幅度。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續升溫，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.47 億例，死亡數突破 311 萬例。

美國累計確診超過 3210 萬例，累計死亡數超過 57.2 萬。白宮首席防疫專家福奇稱，按目前的接種速度，美國應該在幾週內看到大流行的轉折點。

印度累計確診超過 1731 萬例，巴西累計確診 1434 萬例。印度疫情持續失控，單日新增確診 35 萬例，持續五天打破印度與全球單日確診最高紀錄。拜登週一與印度總理莫迪通話，美國將向印度提供氧氣生產設備、原料藥和相關醫療用品。英國週一宣布向印度發送 600 多件包含呼吸器等重要的醫療設備。

土耳其疫成為全球病例數第 6 高的國家，週一土耳其宣布，4 月 29 日至 5 月 17 日間將實施全境封鎖，學校將停止面授課、限制跨省旅行等以阻止新冠疫情傳播。

週一 (26 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 61.92 點，或 0.18%，收 33,981.57 點。

標普 500 指數上漲 9.13 點，或 0.22%，收 4,189.30 點。

那斯達克指數上漲 121.97 點，或 0.87%，收 14,138.78 點。

費城半導體指數上漲 53.28 點，或 1.67%，收 3,250.26 點。

標普 11 大板有 7 大板塊收紅，能源板塊領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王以亞馬遜領漲。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.30%；臉書 (FB-US) 上漲 0.63%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.43%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.04%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.15%。

道瓊成分股多收低。寳潔 (PG-US) 下跌 2.001%；可口可樂 (KO-US) 下跌 1.487%；沃爾瑪 (WMTUS) 下跌 1.422%；旅行家 (TRV-US) 下跌 1.337%。

費半成分股多收高。應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.81%；美光 (MU-US) 上漲 2.10%；AMD (AMD-US) 上漲 3.20%；英特爾 (INTC-US) 下跌 0.81%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.39%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.61%。

台股 ADR 集體上揚。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.38%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 5.45%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 5.47%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.59%。

個股消息

蘋果 (AAPL-US) 蘋果 iOS 14.5 上線，提供包括臉書大肆抨擊的程式透明化 (ATT) 追蹤功能、果迷戴口罩也不用怕 Face ID 無法刷臉等超過十項更新。

臉書 (FB-US) 上漲 0.63% 至每股 303.04 美元。華爾街分析師表示，蘋果即將推出的隱私保護設計恐使臉書第 2 季面臨近 20 億美元的營收損失。

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 1.21% 至每股 738.20 美元，盤後股價下跌逾 2%。盤後公布最新財報，調整後每股純益為 0.93 美元，營收為 103.9 億美元，凈利潤達 4.38 億美元。

華爾街分析師認為，特斯拉盈利主要來自監管信用額。(圖片：AFP)

華爾街分析師認為，特斯拉盈利主要來自監管信用額，若不計入，將無法實現連續七季盈利。該公司在首季還通過賣出比特幣取得 1.01 億資金。

台積電 ADR 上漲 2.38% 至每股 121.52 美元。《日經亞洲評論》週一報導，台積電計畫投資近 29 億美元在中國南京擴廠，主要生產 28 奈米以上製程，以在 2023 年之前提高產能，滿足車用晶片需求。

經濟數據

美國 3 月耐用品訂單月增率初值報 0.5%，預期 2.0%，前值自 - 1.2% 上調至 - 0.9%

華爾街分析

本週為超級財報周，特斯拉、微軟、蘋果和臉書在內科技巨擘財報將公布。標普 500 指數成份股企業中，迄今至少有 124 家已公布最新財報，其中 85.5% 的企業獲利超出華爾街預期。

摩根士丹利首席跨資產策略師 Andrew Sheets 在一份報告中表示：增長仍在改善，流動性仍然充裕，牛市依然完好無損，預測將很難看到 2010 年、2011 年、2012 年和 2015 年夏季出現的那種災難。

E-Trade 交易和投資產品董事總經理 Chris Larkin 表示，儘管到目前為止已看到強勁的財報，但估值已很高的情況下，市場確實取得長足的進步。

聯準會 (Fed) 週四 (29 日) 將公布 4 月利率會議結果，市場關注，Fed 是否針對 QE 縮減購債作出更明確的前瞻指引。John Hancock Investment Management 聯合首席投資策略師 Emily Roland 預估，Fed 可能會在這裡重申鴿派立場，儘管 Fed 認知到近期經濟數據表現強勁，但仍繼續將重心放在與充分就業目標之間的差距。