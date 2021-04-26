高盛：今年英國經濟成長將達到7.8% 超越美國

高盛 (Goldman Sachs) 在週日 (25 日) 發布的一份報告中表示，英國在經歷了去年嚴重的衰退後，受惠於新冠肺炎疫苗接種速度好於預期，該國今年的國內生產總值 (GDP) 將達到 7.8%，有望超越美國。

報告中顯示，高盛預估英國今年 GDP 將以 7.8% 的速度成長，高出該機構對美國的經濟成長預期。

據路透社的調查報告顯示，分析師平均預估英國今年的 GDP 成長率為 5.0%，而國際貨幣基金組織 (IMF) 則預估今年英國經濟將成長 5.3%。

報告中表示，有跡象顯示英國經濟復甦的步伐加速，目前該國已經有一半以上的成年人接種了至少一劑疫苗，並且政府目標在 7 月底前為所有成年人接種疫苗。

高盛指出，英國經濟正從疫情中急速反彈。該國 4 月份的採購經理人指數 (PMI) 較預期的更為強勁，服務業進一步擴張。此外，英國 3 月份零售銷售額月增 5.4%，遠超出市場預期的 1.5%。

不過，該報告並未提供今年美國經濟成長預測。高盛在 2 月時曾表示，受惠美國總統拜登 (Joe Biden) 推行的大規模財政刺激計劃，美國 GDP 有望在今年增長 6.8%。

由於防疫封鎖的時間較許多國家更長，去年英國經濟萎縮了近 10%。相比之下，美國經濟僅萎縮了 3.5%。

英國央行副行長 Ben broadbent 在日前表示，預計在接下來的幾個季度當中，英國經濟將迅速的成長，主因是該國解除防疫封鎖限制。