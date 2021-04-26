〈家電晶片荒〉洗衣機、冰箱供貨吃緊 台廠下半年恐面臨缺貨潮

受到全球晶片產能吃緊影響，家電用晶片也面臨缺貨潮，台廠表示，目前洗衣機、冰箱確實供貨吃緊，若缺料狀況持續，且將迎來夏季售旺季，下半年家電廠恐面臨缺貨潮。

聲寶 (1604-TW) 表示，由於家電用晶片與驅動器毛利較低，產能確實受到排擠，且供貨吃緊狀況加劇，目前以洗衣機、冰箱狀況較為嚴峻，雖然 5 月底前供貨無虞，但若晶片持續短缺，6 月供給可能受到影響。

由於即將迎來夏季銷售旺季，聲寶目前維持產品銷售目標，冰箱今年銷量將從去年的近 10 萬台，攀升至 11 萬台；洗衣機看好有 9 萬台，年增 2 成；冷氣則未受到缺貨影響，銷售量上看 12.5 萬台，年增近 2 成。

聲寶坦言，雖然今年貨物節稅優惠時間延長，但去年振興券、節能補助推動下墊高基期，儘管下半年還需視天氣與晶片供給狀況，目標仍維持全年營收年增 1 成。

三洋電 (1614-TW) 指出，由於家電產品庫存水位維持一定水準，目前供給正常，尚未見到晶片吃緊狀況。洗衣機、冷氣第一季銷售量持續正成長，看好全年銷量較去年成長。

東元 (1504-TW) 表示，目前原物料成本持續上漲、加上晶片持續缺料，近期已反映成本，包括液晶電視終端售價已調漲約 500 元；冷氣原物料近期也有 5-10% 漲幅，預計 5 月開始冷氣空調商品，會陸續反映成本，但漲幅空間不大。