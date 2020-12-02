訊聯攜三總攻細胞治療報捷 拚明年營收貢獻翻倍

訊聯生技 (1784-TW) 與三軍總醫院共同執行「慢性傷口細胞治療」傳出捷報，兩名病患利用自體脂肪幹細胞，僅花兩周時間，順利將傷口逐步癒合，訊聯董事長蔡政憲表示，透過兩名病患案例，明年將會有更多病患接受細胞治療，拚明年營收貢獻翻倍增長。

訊聯與三軍總醫院合作的細胞治療，今年 5 月獲准開始進行收案、治療，蔡政憲指出，公司投入幹細胞治療慢性傷口癒合，自開始投入動物試驗，一路走到特管辦法通過，直到糖尿病友接受細胞治療、快速癒合，研發時程長達 14 年。

據了解，目前訊聯與三總共治療兩名高齡患者，單次治療終端售價約 45 萬元，法人看好，訊聯已順利進行兩起病例，後續還有多名病患正在洽詢，預期明年細胞治療營收貢獻有望翻倍增長。

蔡政憲認為，雖然目前接受細胞治療的人口，多為高齡者，不過隨著糖尿病人口逐漸年輕化，加上現今治療方式為使用自體細胞，預期未來法規開放後，可使用他人細胞，並能再開發出外用、擦拭的細胞治療相關藥品，細胞治療市場規模將逐步擴大。

據統計，美國約有 570 萬人有慢性傷口，包括糖尿病足、動脈阻塞、靜脈潰瘍等，全球 2027 年慢性傷口護理市場規模達 163.6 億美元，2020-2027 年複合成長率 6.2%，而台灣也有高達 51 萬戶慢性傷口家庭。

衛福部常務次長石崇良表示，台灣 2025 年將進入超高齡社會，65 歲以上人口逾 20%，加上逐年攀升的長照褥瘡傷口、周邊動脈阻塞疾病族群、意外傷患等，慢性口照護已成醫療沉重負擔，期盼未來細胞治療能大幅降低醫療費用。