〈特管辦法擬放寬〉細胞治療廠再迎新商機 長期營運看增

衛福部預計最快年底前公布新特管辦法，其中，有望開放異體細胞治療、細胞保存庫合法化等，讓細胞治療廠再迎新商機，包括基亞 (3176-TW)、尖端醫 (4186-TE)、長聖 (6712-TE)、三顧 (3224-TW)、訊聯 (1784-TW)、博晟 (6733-TW) 等均已布局。

細胞治療為新式醫療技術，透過細胞修補恢復受損的身體組織，如用健康細胞增加免疫力、對抗癌細胞，或是用細胞修補傷疤、皮膚、膝蓋軟骨等。自政府開放特管辦法後，國內生技業者陸續引進細胞治療技術，兩年來已通過 54 件，以癌症相關的細胞治療居多，看好明年申請案件將持續成長。

台灣為確保安全性，僅開放使用自己的細胞進行培養與修補，不能使用他人的細胞，不過衛服部擬新頒布的特管辦法有望開放異體細胞治療，訊聯董事長蔡政憲表示，若異體細胞治療順利放寬，有機會開發出外用藥膏等品項，讓細胞治療技術再往前一大步。

長聖總經理黃文良指出，當病患需要進行細胞治療時，多半皮膚已潰爛、白血球狀況不理想，因此要再收取進行細胞治療效果並不佳，若透過異體細胞治療或許可提升治療效果。

再者，從病患取出細胞時需有保存庫留存，衛服部擬規畫合法的細胞保存庫，目前台廠長聖、訊聯等過去已有臍帶間質幹細胞保存庫，且符合 GMP、國際認證等，待法規通過後，保存庫存量有望擴大，成為直接受惠業者。

訊聯與三軍總醫院共同執行「慢性傷口細胞治療」，已有兩名病患利用自體脂肪幹細胞順利將傷口逐步癒合，看好明年將會有更多病患接受細胞治療，拚明年營收貢獻翻倍增長。

長聖聚焦在免疫細胞及幹細胞兩大技術平台，共 5 個產品申請特管辦法，目前已通過 4 項，最後一項也預計明年底有望取得審查，有助明年全年營運損平。