定穎5億元CB明起3天競拍 底價101元

PCB 廠定穎 (6251-TW) 擬發行無擔保可轉換公司債 (CB) 籌資 5 億元，主辦券商富邦證，為今年首宗 PCB 廠發債籌資案，共計發行 5000 張，其中 4250 張將自明 (27) 日起三天，以競拍方式辦理公開銷售，競拍底價 101 元，定穎此 CB 發行案預計 5 月 13 日掛牌交易。

定穎汽車板營收占比 47%，其中美系電動車廠汽車板出貨成長中，產能調配上，除已處分台灣桃園龜山廠，並持續擴充中國湖北黃石廠區新產能，預計黃石新產能將在第三季開出。

定穎湖北黃石廠現有傳統 PCB 產能每月 140 萬呎，HDI 製程產能每月 5 萬呎，並已著手擴充黃石廠傳統 PCB 產能，每月增加 15 萬呎，HDI 製程產能每月增加 5 萬呎。

同時，定穎昆山廠產能維持傳統 PCB 每月 170 萬呎，HDI 製程每月 20 萬呎，就目前市場最缺的 HDI 製程產能來看，定穎到今年第三季就擁有每月 30 萬呎產能。

定穎 3 月營收 13.38 億元，改寫單月次高，月增 28.65%，年增 29.56%，第一季營收 35.56 億元，年增 17.15%，預估 2021 年第二季訂單穩定成長，且工作天數增加，營收將超越第一季。

定穎近幾年將應用產品重心放在汽車板、儲存式裝置、通訊及網通、光電板與醫療設備等，其中汽車板主力在電動車及先進駕駛輔助系統，伺服器則以企業、雲端用伺服器為主，網通則主攻路由器、小基站、天線、光模塊、衛星接收器等等，公司擴充湖北黃石廠產能計畫，則將在第三季開出。

定穎去年稅後純益 6.79 億元，年增 3.37 倍，每股純益為 2.58 元，去年主要在於出售台灣龜山廠的處分利益挹注，日前定穎董事會決議配發 0.4 元現金股利，也是 9 年來首度發放。