〈台股盤中〉電子重掌兵符 大漲近200點衝17498點再寫新高

美股四大指數攻高，台股電金傳三大族群齊漲歡呼，包括台積電、聯電、聯發科等權值股回神，推升大盤指數開高走高，盤中指數一度大漲近 200 點，攻上 17498 再寫歷史新高，成交量預估上看 5000 億元。

聯電、聯發科兩檔權值股法說會前股價率先表態，聯電盤中大漲逾 6%，股價站上 6 字頭新關卡，千金股聯發科盤中也有近 2% 漲幅，股價重新站回 5 日線，市值也重回台股第二大。

傳產股航運、鋼鐵仍是多頭焦點，運輸股中包括志信、萬海、陽明、中航、台航、裕民股價盤中直接亮起漲停紅燈，指標股長榮大漲逾 9%，距離漲停僅半步之遙。

鋼鐵股新光鋼盤中股價衝上漲停，股價站收在 66.5 元站上歷史新高，春雨與第一銅的股價同樣直奔漲停關門，其他包括中鴻、盛餘、海光、威致與大成鋼同樣是買盤追捧熱門股之一。

另外，金融股中的開發金、富邦金、新光金等個股在買盤敲進下，漲勢也頗為兇猛，其中開發金盤中大漲逾 6%，富邦金與新光金也分別有超過 4%、3% 漲幅。

法人指出，台股目前雖仍呈維持價量齊揚態勢，但要留意本周適逢五一勞動節連假，美國總統拜登 28 日國會演說可能拋出加稅議題，恐牽動股市走勢，短線勿貿然追高。