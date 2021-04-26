〈台股盤前〉資金回流電子 聯電ADR暴漲助指數再戰高

航運、鋼鐵等傳產類股近日強漲，多家股價創下數年來新高，本益比也上升至高水位，市場預期，資金將轉向至低基期的電子類股，其中，聯電 ADR 上周五暴漲 9.48%，今 (26) 日可望啟動落後補漲，有助大盤再戰新高。

隨著晶圓代工訂單湧進，聯電近日傳出第三季擬再上調代工費用 10-15%，外資看好，聯電身為全球第三大的純晶圓代工廠，享有更大的訂價優勢，毛利率將一舉從去年的 22%，躍升至今年的 30% 以上。

市場消息方面，台積電受惠全球數位轉型加速，5G 晶片、高速運算需求持續成長，加上製程與良率優勢，法人看好，台積電今年總營收挑戰 1.7 兆元新高，明年將直接站上 2 兆元大關。

友達今年預計辦理不超過 9.45 億股現金增資，若全數募足，股本將達 1056.9 億元，除了成為首家股本超過千億元的面板廠，也成為股本第四大的電子業者，法人預期，此次現增將膨脹友達股本近 1 成，恐稀釋每股純益表現。

台股上周四爆出 6523 億元天量，隨著資金陸續換手，多頭攻勢可望再延續，尤其台股第一季財報即將陸續出爐，受惠漲價效益反映在基本面上，也可望為大盤走勢增溫，短期則可以前方低點 16559 點做為支撐。