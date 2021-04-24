台股「萬七」要站穩續航 看電子權值股臉色

台股價量齊揚，指數站穩「萬七」，但有別過去盤勢由電子族群領軍，大盤改由鋼鐵、航運扮演多頭主流，法人認為，指數後續是否繼續上攻，需觀察電子權值股成交量能否攀升，才有機會繼續帶量上攻。

富蘭克林華美投信表示，市場資金充沛，各類股輪動快速，盤面上看到面板、航運、塑化、鋼鐵等類股成交量與成交值皆有放大，但過去扮演主流的電子股，成交量占大盤比重降至 50% 左右，所占權重電子類股仍顯不足，後續若要繼續往上攻堅，仍需觀察電子權值股，是否能夠帶量領軍向上突破。

富蘭克林華美投信表示，短線傳產、鋼鐵、航運與塑化等輪動快速，資金追捧落後補漲的電子股態勢明顯，科技權值股領軍上漲，而短線上如要再挑戰前波高點，則需要電子權值股重新扮演推動角色，成交比須再提高。

安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，隨著大盤衝上高點，許多標的評價面臨重新檢視與持續修正；而在基本面部分，今年以來傳產獲利不斷上修，除了運輸瓶頸的時間與幅度都超乎預期，外溢的貨櫃運輸訂單也往散裝以及航空貨運擴散，讓相關產業後市展望可期。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，在漲價題材、企業獲利、獲利年增率等多項利多激勵之下，帶動傳產股強勢上漲，在企業獲利展望樂觀前提下，預期塑化、鋼鐵、航運、民生消費等仍是第 2 季投資主流。

另外，下週起國內包括 IC 設計大廠、晶圓雙雄之一等即將召開法說會，這些大廠的後市展望將成為市場焦點，而美股部分，隨著科技股超級財報週到來，預期屆時財報數據將左右全球投資情緒與台股相關供應鏈表現。

葉獻文認為，近期台股類股輪轉迅速的趨勢不變，且波動度仍可能維持較大幅度震盪，但第 2 季整體展望看升，指數仍有持續走高的空間。