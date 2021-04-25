〈台股風向球〉融資餘額寫9年半高 籌碼趨亂提防行情變色

上周五台股在大坐雲霄飛車後回穩，一周仍漲 141 點，周線連 5 紅，收盤價站穩 17300 點上並收復短均線位置，法人指出，雖外資轉買，但融資餘額逼近 2600 億元，創 2011 年 8 月以來新高，券資比也降至 2018 年 8 月中旬以來新低，籌碼面偏凌亂，不排除漲多個股震盪持續加劇，提防行情一夕風雲變色。

籌碼面來看，外資上周在集中市場轉為買超 63.6 億元，投信也買超 2.8 億元，不過，自營商大幅賣超 75 億元，使三大法人合計賣超 8.48 億元，自營有短期獲利了結之勢。

散戶大軍持續偏多操作，融資增 73.22 億元，使融資餘額突破 2500 億元，融券則減少 6.5 萬張，法人提醒，籌碼趨於凌亂下，需提防行情仍可能一夕風雲變色，不過，大盤多頭格局尚無虞，仍以月線作為分水嶺。

上周五美股四大指數連袂彈，以那斯達克指數和費半指數分別漲 1.44%、2.04% 較多，而聯電 ADR 則暴漲 9.48%。

本周美股將有不少重量級科技股公布財報，包括特斯拉、德州儀器、Google、蘋果、高通、臉書、微軟、亞馬遜。

台股法說則有盛群、力成、智原、旺宏、精測、台郡、瑞儀、譜瑞 - KY、聯發科、聯電、穩懋、友達等大廠將登場，不排除在各大業者釋出展望前後，資金將部分轉向電子族群。

此外，FOMC 和 BOJ 利率會議將於本周舉行，市場預期此兩大央行仍將按兵不動，有助資金行情。

永豐投顧認為，上周集中市場出現 6500 億元的大量，超乎市場想像，從過去多頭市場爆量的經驗來看，首度爆出驚人大量通常伴隨收黑，常是市場第一次換手，未來還有空間。

元大投顧則提醒，高檔爆量非好事，短線修正壓力恐加大，可以借鑑歷史，只要股價位處高檔、類股全面噴出、當沖風氣盛行和融資居高不下，籌碼面就難免混亂。