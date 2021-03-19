〈同欣電法說〉Q1估季減7-9% 總座：全年可望健康成長續創高

封測廠同欣電 (6271-TW) 今 (19) 日召開法說會，總經理呂紹萍表示，首季由於工作天數減少、淡季效應，第一季營收估較上季衰退高個位數，約 7-9%，全年營運則可健康成長，續創新高。

展望全年，呂紹萍認為，同欣電去年營收年增 37% 為特例，預計今年維持健康成長動能，毛利率估達 25-30%，三大產品線陶瓷基板、影像感測器、混合積體電路均可較去年成長，高頻無線通訊模組則因客戶訂單能見度不高，目前保守看待。

呂紹萍指出，陶瓷基板歷經多年衰退，今年可望強勁成長，動能來自 LED 車燈、熱電轉換器、植物照明等，成長速度高於預期，另外，手機及筆電的氮化鎵快充將有大幅成長。

影像感測器方面，同欣電晶圓重組 (RW) 第一季稼動率約 7 成，第二季將回升至 8-9 成，尤其主力客戶在高階產品如 3200、4800、64000 萬畫素的市占率提高，高階 CIS 封測產能供不應求，將增加高階機台投資，滿足客戶訂單。

混合積體電路模組方面，呂紹萍說明，由於超音波感測頭客戶主要聚焦在美國市場，今年初美國醫療體系將預算用於建置 ICU，排擠部分預算，訂單動能趨緩，預期下半年需求可回升。

高頻無線通訊模組方面，呂紹萍表示，目前衛星客戶需求穩健，低軌道衛星仍屬新品，並無明確交期，且受華為禁令、高速光纖收發模組轉換期影響，保守看待今年成長動能。