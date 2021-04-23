台股爆量震盪 財政部呼籲留意投資風險

台股站上「萬七」後出現爆量劇烈震盪，盤中指數來回震盪超過 360 點，上市櫃成交量更超過 7600 億元，對於股市爆量震盪，財政部次長阮清華提醒，包含股市在內，任何投資都有風險，「投資需謹慎」。

台股昨 (22) 日早盤大漲逾 200 點，但不敵大戶與當沖獲利了結賣壓，尾盤急挫下殺 105 點作收，上市櫃公司成交量高達 7675 億元，創下歷史新高鉅額大量；今 (23) 日早盤大漲逾百點，且開盤一小時成交量即衝上 2000 餘億元。

對於台股劇烈震盪，阮清華表示，台股指數價量齊揚站上歷史新高，主要是市場資金充沛，加上我經濟基本面良好，帶動台股大盤指數自下半年起持續向上拉抬，但要注意的是，股市變化劇烈、波動也大，未來走勢難以預期，投資前一定要意識到「任何投資都有一定的風險」。

阮清華還說，股市發展除了資金動能外，如果沒有良好的基本面支撐，光有資金動能也沒用，至於目前台股是否有過高、過熱的疑慮？他則認為，每個投資人對於股市高點定義不同，因此「是否過高很難有明確定義」。

而對於國際信評機構陸續調升我主權評等，阮清華認為，原因在於財政管理高度自治，加上疫情控制穩定有助我經濟發展，因此調升我信用評等，代表我經濟表現受到國際市場高度肯定。