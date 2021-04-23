〈台股盤中〉雙「聯」領頭 指數漲逾百點 重返五日線

台股今 (23) 日早盤上沖下洗後，隨著資金回流電子族群，聯發科、聯電兩大權值股強勢表態，雙雙強漲逾 3%，昨天弱勢的航運、鋼鐵類股跌幅也收斂，推升大盤上漲逾百點，站回五日線、17200 點關卡，預計成交量較昨日收斂，約 4900 億元。

權值股今日漲跌互見，台積電上漲逾 1%，一度站回 600 元整數大關，聯發科、聯電上漲逾 3%，擔任撐盤要角，至於傳產類股則隨著資金撤離，南亞、台塑、中鋼下挫約 2%。

高價股則隨著資金回流，表現一片紅通通，聯發科盤中衝上 1010 元，重返千元大關，成功問鼎九千金，信驊大漲近半根，矽力 - KY、譜瑞 - KY、祥碩漲幅達 1-3%，其餘高價股如緯穎、環球晶、鈊象也在盤上表現。

近日強漲的航運、鋼鐵、造紙類股今日持續面臨修正壓力，指標股長榮儘管一度翻紅，但仍難敵賣壓、續挫 2%，四維航、亞航、中櫃、榮運全數重挫逾半根，陽明則逆勢上漲 2%。

鋼鐵類股同樣隨著中鋼回檔，表現疲軟，官田鋼、佳大、燁興跌幅皆達 6%，其餘如大成鋼、春源、長榮鋼、志聯也有 3% 以上的跌幅，威致、新光鋼則啟動補漲行情，達 2-5%。

台股昨日爆出天量 6523 億元，今日在資金換手後，多頭可望再延續，尤其台股第一季財報即將陸續出爐，隨著漲價效益反映在基本面上，也可望為大盤走勢增溫，短期則可以前方低點 16559 點做為支撐。