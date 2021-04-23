力麗本業美+再奪蘋果單 Q2爆發式成長

紡織廠力麗 (1444-TW) 環保紗線再度報捷，蘋果春季發表會推出的新 iMac，全新採用編織材質的電源線，其中紗線同樣由力麗獨家供應，隨著蘋果持續強調環保、拓展產品配色，力麗供貨蘋果比重將再顯著提升。

傳統標準品方面，力麗透露，目前聚酯加工絲以及尼龍等產品量價齊揚，報價上漲，第一季已經確定賺錢，預計第二季將有爆發式的成長。

力麗不評論單一客戶及產品，僅透露目前美系客戶開案量的確變多，應用面更廣，且隨著客戶持續推動環保概念，以及外觀設計配色更加多樣，環保原液染色纖維「ReEcoya」出貨貢獻持續增加。

蘋果在春季發表會上公開的全新 iMac，除了 7 種顏色外，在電源連接器上，也採易用的磁吸式電源連接器，同時搭配同色系的編織連接線，整體顏色與 iMac 主機一致，成發表會一大亮點。

除了 iMac 的電源線外，力麗環保紗線在蘋果產品中應用廣泛，目前在市面上見到的包括智慧錶 Apple Watch 編織錶帶、真無線藍芽耳機 AirPods Pro Max 的耳罩網布，以及智慧音箱 HomePod 系列的外層網布以及充電線等，只要採用編織材的紗線，幾乎都由力麗獨拿供應。

目前除了蘋果自身導入編織材外，供應鏈以及副廠也相繼導入，以符合蘋果認證，力麗在去年將 3C 電子紡織事業部獨立後，今年在貢獻度提升下，也可望反應在營收占比上。

本業方面，力麗受惠主要原料 PTA、EG、CPL 等今年以來報價上揚，聚酯、尼龍相關產品價格持續往上，力麗表示，目前持續感受下游客戶追單力道轉猛烈。