人行副行長李波：數位人民幣推出無時間表 將擴大試點

博鰲亞洲論壇 2021 年年會「數位支付與數位貨幣」分論壇 近日舉行，中國人行副行長李波指出，對於數位人民幣的推出，沒有具體時間表，未來會繼續做好試行工作，將擴大試點範圍，打造人民幣數位化的技術生態系統，並制定相應的法律來監管。

據綜合陸媒報導，談到人民幣國際化議題，李波重申，這是一個自然而然的進程，人行的目的不是取代美元，或者取代其他國際貨幣，而是讓市場有所選擇，進而實現國際貿易與投資便利化。

針對數位人民幣的試點進度，李波透露，試點很成功，但正式推出尚無時間表，目前人行正在考慮擴大數位人民幣的試點範圍，在更多場景、更多城市試行，包括未來的北京冬奧會場，初期發展重點將是推動境內使用，未來擬開放國際用戶。

李波進一步說明，推動數位人民幣，必須打造的基礎設施，包括技術生態系統，同時提升系統的安全性和可靠性，之後再建設一套相應的法律和框架，來監管數位人民幣。

至於近來屢創天價的比特幣，李波表示，比特幣是加密資產，是一種投資選項，它本身並非貨幣，因此，既然作為一種投資工具，包括中國在內的很多國家都在研究應該如何監管，並確保這類資產不會造成嚴重的金融風險。李波強調，如果加密資產能成為廣泛使用的支付解決方案的話，那就需要一個更加強有力的監管規則。

