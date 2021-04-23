〈台經院景氣預測〉內需回溫 服務業營業氣候攀上近7年半新高

台灣經濟研究院今 (23) 日公布 3 月營業氣候測驗點調查，製造業小幅下滑 0.39 點至 105.73 點，呈現連 2 跌，營建業測驗點轉下滑，較上月跌 2.68 點至 106.60 點，不過，服務業測驗點較上月續增 1.25 點至 100.96 點，不僅連續 4 個月上揚，更創 2014 年 8 月以來的新高，反映內需動能轉強。

在製造業調查方面，廠商認為當 (3) 月景氣為「好」比率為 58.2%，月增 25.9 個百分點，認為「壞」的比率則為 10.0%，月減 10.0 個百分點，有近 80% 以上比例的鋼鐵基本工業和化學工業廠商看好當月景氣，電子機械業廠商同樣有一半看好當月。

而整體製造業廠商對未來半年景氣看法，看好者月減 9.0 個百分點至 43.5%，看壞比率月增 2.5 個百分點至 6.6%，權重較大的電子機械業、鋼鐵基本工業和化學工業看好未來半年景氣的比例接近 50%，而其餘產業多以景氣持平與好轉看待。

服務業調查上，一半以上的銀行業、證券業和保險業者看好當月景氣表現，而餐旅業者看壞當月景氣的比例較高；而對於未來半年，包括零售業、批發業、餐旅業和金融相關產業看好比例皆高於看壞。

營建業方面，台經院說明，面對營造成本持續墊高對工程流廢標的影響，儘管主辦機關有縮減工程量體、分區施工並增加工期等方式來因應，但廠商不願承擔物料上漲風險，導致參與投標意願趨降。

所幸，廠辦投資仍是民間工程重心所在，且廠務機電系統維護商機也已浮現，有利帶動工程業務進展，台經院認為，隨著大型廠建開工在即，仍可力挺工程實績，近 30% 比例的營造廠商看好未來半年景氣表現。

不動產方面，3 月六都建物買賣移轉件數月增 45.4%，有超過一半比例以上的建築投資業者看好當月景氣，展望未來，台經院則認為，由於國內房市政策將為動態性的調整，短期內將使整體市場信心度略較先前調查偏向謹慎。