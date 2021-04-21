集邦：蘋果MiniLED iPad Pro今年出貨上看500萬台

蘋果 (AAPL-US) 正式推出新一代 12.9 吋搭載 Mini LED 顯示器 iPad Pro，研調機構集邦 (TrendForce) 表示，12.9 吋 iPad Pro 原在利基市場有穩定需求，在規格升級、價差誘因下，預期今年新一代 iPad Pro 出貨量將由原 400 萬台，上修至 500 萬台，在全球平板電腦市占率也可望從 2.5% 提升至 3.1%。

集邦也點名相關供應鏈可望受惠，包含 Mini LED 晶片富采 (3714-TW)、檢測分選廠商惠特 (6706-TW)、梭特 (6812-TE)、久元 (6261-TW)，打件廠商台表科 (6278-TW)、元豐新，PCB 背板廠商臻鼎 - KY(4958-TW)、健鼎 (3044-TW)，驅動 IC 廠譜瑞 - KY(4966-TW)、聯詠 (3034-TW)、聚積 (3527-TW)，光源模組廠商瑞儀 (6176-TW)、業成 GIS-KY(6456-TW) 等。

集邦分析師陳恕勛表示，從技術成本觀察，前一代 12.9 吋 iPad Pro 使用傳統側光式 LED 背光，相比 Mini LED 背光成本價差約 85 美元，但這次產品售價來看，入門版本僅較前一代同規格增加 100 美元，顯示蘋果積極導入 Mini LED 背光技術，售價僅反應成本價上升。

陳恕勛進一步指出，這次 Mini LED 12.9 吋 iPad Pro 搭載高階顯示 Liquid Retina XDR 技術，亮度可達到 1000 尼特，其中，瞬間亮度峰值則可達 1600 尼特 1000000:1 超高對比率均是首次出現在平板上的規格，採用 Mini LED 背光技術下，顯示效果也將超越 31.5 吋 iMac。

展望今年，集邦認為，蘋果 Macbook 14 吋、16 吋也將搭配 Mini LED 背光顯示技術，從硬體規格來看，Mini LED 將在平板、筆電市場成為高階產品標竿。