〈能源盤後〉市場衡量亞洲疫情衝擊 原油逆轉小幅收高

週四 (22 日) 交易，原油期貨價格盤中觸及一週多最低點，但隨後逆轉，最終小幅收高，交易者試圖評估近日新冠確診人數激增 (尤其亞洲) 對能源需求的衝擊。

Velandera Energy 財務長 Manish Raj 表示，「儘管本週出現了悲觀情緒，但美國和中國這兩個最大的石油市場的總體石油需求仍然強勁。此外，週四的數據顯示，美國初次請領失業救濟人數處於億情低點，強化了樂觀情緒。」

「儘管印度新增確診人數快速增加，經過活動、道路車流量和能源消耗量均遠高於去年此時的水準。即使新增確診人數遠多得多，經濟活動和石油需求預計不會下降至去年所見的水準。」

6 月交割的 WTI 原油期貨價格上升 8 美分或 0.1%，收每桶 61.43 美元，盤中低點觸及 60.61 美元。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格上升 8 美分或 0.1%，收每桶 65.40 美元。

FactSet 數據顯示，這兩種原油基準價格週四均觸及 4 月 14 日以來的最低盤中水準，但今年迄今仍上漲 25% 以上。

Rystad Energy, 石油市場負責人 Bjornar Tonhaugen 表示，「僅憑中美兩國疫情控制良好還不夠，若油價要再次上漲，需要全球復甦跡象，而現在關鍵亞洲國家卻缺乏這樣的跡象。」

印度週四公布新增確診 314835 人，再創單日高峰紀錄。日本新增確診人數也激增引起擔憂，官方評估是否宣布大阪和東京進入緊急狀態。德國商銀分析師 Eugen Weinberg 提到，日本和印度是全球大型石油消費國和進口國。

Weinberg 也提到，美國的需求情況似乎相當強勁。然而，週三 EIA 數據顯示，美國原油庫存上升，汽油需求增加至 910 萬桶 / 日，為去年夏季駕駛季節頂峰以來最高水準。

其他能源商品交易

5 月交割的汽油期貨價格下跌 0.4%，收每加侖 1.98 美元。

5 月交割的熱燃油期貨價格上升 0.4%，收每加侖 1.86 美元。

5 月交割的天然氣期貨價格上漲 2.1%，收每百萬 Btu 2.75 美元。

EIA 週四公布，上週 (4/16 止) 國內天然氣供應量增加 380 億立方英呎，大致符合預期。根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週天然氣供應量增加 370 億立方英呎。