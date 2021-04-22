〈能源盤後〉亞洲疫情告急 美庫存意外上升 原油收挫1週低點

週三 (21 日) 交易，原油期貨價格收在一週低點，係因交易者押注亞洲新冠疫情可能會挫傷能源需求，以及 EIA 數據顯示，上週原油庫存意外上升。

Sevens Report Research 共同編輯 Tyler Richey 表示，「目前能源市場有許多推動價格的力量，包括市場對『全球疫情拖累消費者需求復甦』的擔憂。近期一連串經濟數據強勁，尤其是美國數據，這令價格看漲，但是潛在反對 OPEC 壟斷的訴訟又成了看跌的發展，因為 OPEC 縮限產量的政策自去年秋季以來很大程度上支撐了油價反彈。」

Richey 表示，「如果全球疫情惡化，或者國會再次關注『NOPEC』行動，或者 OPEC + 提高產量前景，那麼 WTI 原油期貨價格都可能看到 50 多美元上方的支撐力受到測試，甚至可能被打破，那麼 2021 年的石油漲勢就會停歇下來。」

「反之，需求持續復甦和穩定生產的預期應該可支撐油價橫盤交易，最終可望進一步走高。」

美國眾議院司法委員會針對 2021 年《禁止石油生產和出口壟斷法案》(稱為 NOPEC) 採取行動，呼籲大眾關注美國長期戮力令 OPEC 操縱油價成為非法一事。DailyFX 的分析師 Justin McQueen 報告指出，「NOPEC 法案將使任何外國集體行動限制石油產量或制定價格成為非法。」

然而，價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 認為，該法案要到真正簽署立法還有很長的路要走，因此「短期內應該不會產生任何實質影響。」

6 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.32 美元或 2.1%，收每桶 61.35 美元。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.25 美元或近 1.9%，收每桶 65.32 美元。

根據道瓊市場數據，這兩大基準原油均創最近月期貨價格自 4 月 13 日以降的最低收盤價。

「所有影響油價的因素均對市場產生衝突影響，這就是油價已適度進入盤整階段的原因。」Richey 說。

他提到，WTI 油價目前阻力範圍被鎖在近今年高點每桶 66-67 美元與 3 月低點 57 美元之間，可能會持續在這個範圍內橫盤交易，直到上述一個或多個基本面因素更加明確為止。

EIA 原油庫存報告

在 EIA 公布美國上週原油供應報告後，油價持續走低。

EIA 公布，上週 (4/16 止) 美國原油庫存增加 60 萬桶。先前 3 週原油庫存均下降。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週原油庫存下降 440 萬桶。API 週二公布，上週原油庫存增加 43.6 萬桶。

EIA 數據也顯示，俄克拉荷馬州庫欣的原油儲油中心當週庫存減少了 130 萬桶，但國內石油總產量未變，仍為每日 1100 萬桶。

EIA 數據顯示，上週汽油庫存增加 10 萬桶、蒸餾油庫存下降 110 萬桶。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週汽油庫存增加 80 萬桶、蒸餾油庫存下降 130 萬桶。

其他能源商品交易

5 月交割的汽油期貨價格下跌 1.7%，收每加侖 1.98 美元。

5 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.4%，收每加侖 1.85 美元。

兩者均收在 4 月 13 日以來最低價。

5 月交割的天然氣期貨價格下跌 1.3%，收每百萬 Btu 2.69 美元。

另外，需求前景仍是油價交易關鍵，且交易者也持續關注美伊核協談判是否有進展。《華爾街日報》週三報導，拜登政府表態，隨著談判持續進行，美國對放寬伊朗經濟制裁採取開放態度。

印度週三再次公布新增病例創紀錄，且已連續 7 日新增確診超過 20 萬人，該國醫療資源遭快速消耗，醫療系統的重症監護病房已用盡，且氧氣供應不足。此外，新聞報導，由於新增確診人數激增，日本官方考慮宣布東京和大阪進入緊急狀態。