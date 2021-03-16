美銀﹔油價仍將發燙 但這幾檔石油股過熱 未來上升空間有限

多數分析師越來越堅定認為 Brent 原油均價在可見的未來至少每桶 60 美元，企業終於可以獲得多年來一直無法取得的利潤，但這其中一些已經在股價上反映，美銀分析師 Doug Leggate 表示，是該撤回某些股票的時候了。

週一交易，近期原油漲勢暫停，價格回落。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 34 美分或 0.5%，收每桶 68.88 美元。

4 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 22 美分或 0.3%，收每桶 65.39 美元。

美銀認為原油價格將維持在 60 美元不變，因為 OPEC 已經準備好透過積極減產來守住這個價位，且美國頁岩油生產商也抑制了產量。去年大多數時間，油價在每桶 20 多美元至 30 多美元區間交易，想攀升到 60 美元似乎是不可能的事。

石油價格上漲顯然有利於石油公司，美銀將石油股目標價平均上修 17%，但仍有一些股票已經上漲如此之多，導致這些股票看起來不再划算。SPDR S&P 石油和天然氣探勘與生產 ETF (XOP-US) 今年已經上漲 53%。

Leggate 下調這些股票評級至「中立」﹔ConocoPhillips (COP-US)、EOG Resources (EOG-US)、Cimarex Energy (XEC-US)，以及 Continental Resources (CLR-US)。

他表示，「儘管自由現金收益率看來，可為股東帶來更大的現金收益，但倘若無槓桿自由現金流的價值減去債務，與廣泛產業相比，可推測上升空間有限，例如 Continental 今年迄今已經上漲了 75%。」簡而言之，他認為其他股票的機會更大。

Leggate 最理想能源股包括﹔

埃克森美孚 (XOM-US)-- 高股利 (目前 5.8%)

Hess (HES-US) -- 石油探勘潛力

APA (APA-US)-- 石油探勘潛力

Pioneer Natural Resources (PXD-US) -- 在市場低點收購了其他頁岩油生產商

Devon Energy (DVN-US) -- 在市場低點收購了其他頁岩油生產商

Leggate 的美國首選能源股是 Occidental Petroleum (OXY-US)，該公司因收購競爭對手 Anadarko Petroleum 而背負沉重債務，2020 年過得相當艱辛。他對 Occidental 的目標價是 40 美元。週一 Occidental 下跌 4.34% 至 29.30 美元。