美國石油大廠埃克森美孚計畫裁減新加坡約7%人力

在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的衝擊下，在去年促使油價大跌，能源業備受衝擊。美國石油大廠埃克森美孚 (XOM-US) 在週二 (2 日) 表示，正在加速重組進程，該公司將裁減新加坡子公司約 7% 的員工。

埃克森美孚表示，在疫情的衝擊下，市場出現了前所未有的情況，加速了該公司重組的進程，計畫裁減新加坡約 7% 的人力，預期將有約 300 個職位受到影響。埃克森美孚在新加坡共擁有 4000 多名員工，在新加坡當地擁有最大的煉油廠，日產能約為 592,000 桶。

該公司在一份聲明中表示，新加坡仍然是埃克森美孚重要的戰略要地，擁有全球規模的製造基地和人才。埃克森美孚亞太區董事長兼董事總經理 Geraldine Chin 表示，裁員是提高公司競爭力，增強業務基礎以取得未來成功的困難但必要的步驟。

埃克森美孚公司發言人表示，該公司也將為所有受影響的員工提供支持，包括諮詢和安置服務。

自去年初新冠肺炎疫情爆發後，石油價格急劇下跌，導致埃克森美孚虧損了 224 億美元。去年 8 月 31 日道瓊工業指數擁有 92 年歷史的埃克森美孚被踢出成分股，造成其股價大挫。去年 10 月埃克森美孚斷臂求生、宣布將再 2021 年間大裁員近 1.4 萬人，相當於總人力的 15%。

另外，美國經歷了 30 年來最冷寒冬，在停電衝擊德州等原油生產大州的情況下，全美原油每日產量下滑三分之一，降幅前所未見，其中以二疊紀盆地油田影響最劇。據彭博 (Bloomberg) 引述原油業企業高層說法報導，目前全美原油每日產量下降逾 350 萬桶，相當於超過 3 成。