LCD價格飛漲 三星顯示、LG顯示暫停退出計畫

據報導，隨著 LCD 面板價格在近期持續飆升，使得三星顯示 (Samsung Display) 和 LG 顯示 (LG Display) 決定暫停退出 LCD 市場的策略。

市場研究公司 Omdia 的報告顯示，55 吋 LCD 面板的價格在 1 月份達到 181 美元，並預估 3 月份將升至 188 美元。與 2020 年同期相比，價格在一年中幾乎翻漲一倍。

50 吋和 65 吋面板價格也在持續上漲，在 2 月分別達到 154 美元和 230 美元，較 2020 年同期分別增長了 81% 和 42%。

分析師表示，大型 LCD 的上漲趨勢將持續到 2022 年。Omdia 預測，55 吋 LCD 價格將在今年第一季保持在 186 美元以上，並在年底保持在 170 美元左右。 Omdia 也預估，2022 年的平均價格將為 165 美元。

在 2019 年，由於中國面板製造商為搶攻市佔率掀起價格戰，使得大型 LCD 面板的價格在該年急劇下跌。在 2019 年 1 月，55 吋 LCD 面板價格為 143 美元，隨後在九個月內急劇下跌至 100 美元。

在當時，也使得南韓 LCD 製造商失去了市場領導地位。2019 年，中國面板廠的市占率上升到 48%，超過南韓面板廠的 26%。對此，三星顯示和 LG 顯示決定在 2020 年底之前結束 LCD 面板業務，避免以低於成本的價格出售。

但是，自 2020 年下半年以來，情況發生了戲劇性的轉變，LCD 需求超過供應，主要是由於新冠肺炎疫情的爆發，民眾被迫待在家中，導致電視需求激增。另外，三星和 LG 的減產也導致供應減少。

分析師表示，此一發展推高了 LCD 的價格，而利潤也猛增。三星顯示和 LG 顯示都表示，他們將靈活地視市場情況來因應，不過並未透露具體的生產計劃。