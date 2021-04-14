三星QLED電視導入MiniLED背光 2025年市占上看20%

三星今 (14) 日發表最新 Neo QLED 量子電視，在 QLED 電視中導入 Mini LED 背光技術，可望提升整體 MiniLED 電視滲透率，Omdia 顯示部門資深研究總監謝勤益表示，今年導入 MiniLED 背光技術的電視出貨上看 1200 萬台，2025 年則可望在高階電視中拿下 20% 滲透率。

謝勤益表示，去年全球整體電視出貨約 2.25 億台，年增 3%，今年隨著市況轉好，電視出貨可望保持年增 3%，其中，OLED 電視將從去年 370 萬台成長至 700 萬台，QLED 則由去年 960 萬台進一步突破千萬台，達約 1100-1200 萬台。

謝勤益分析，QLED 量子點電視在三星等大廠積極推廣下，市占持續擴大，相比 OLED 目前供給仍少，加上產能受限，且在 65、75 吋等大尺寸製作上有一定難度，整體出貨已被 QLED 超越，這次三星導入 MiniLED 背光技術後，市占將進一步擴大。

展望今年，謝勤益表示，電視將維持緩步成長趨勢，其中，高階電視成長性優於中低階，至於 MiniLED 技術，除了電視外，包含平板、筆電、車用面板等，今年都將有機會看到實際產品量產。

三星新款 Neo QLED 量子電視，採用 Mini LED 背光技術，大小僅傳統 LED 的 1/40，結合超薄微型塗層 (Micro layers)、AI 量子程式演算科技，可望進一步控制 LED 晶粒，整體亮度也將提升 12-bit(4096 階)，讓影像更精細。