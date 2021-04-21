〈張忠謀開講〉盼台積電守住得來不易優勢 台灣難有下一個護國神山

晶圓代工龍頭創辦人台積電 (2330-TW) 創辦人張忠謀今 (21) 日表示，半導體晶圓製造是台灣第一個在世界競爭裡得到相當優勢的行業，優勢得來不易，希望政府、社會、台積電本身努力守住，並認為台灣難有下一個護國神山。

張忠謀今日出席大師智庫論壇，以「珍惜台灣半導體晶圓製造的優勢」為題演講，他認為，台積電的成功有許多因素。

其中包括，台灣在晶圓製造方面的優勢，專業經理人領導，長期堅持研發投資，十二萬台積電前、今同仁的努力，及政府、社會的支持，並呼籲政府繼續支持、台積電也要珍惜在台灣的好處。

張忠謀指出，台積電今日的地位是半導體製造技術領袖，去年半導體市場的邏輯產值中，約四分之一來自台積電製造，在已開發世界約 25 億人口中，幾乎每個人日常生活或工作上，都用到台積電製造的半導體產品。

對於台灣會不會有下一個護國神山，張忠謀說，假如護國神山的定義是，對全世界重要，台灣又有高市占率的行業，那麼答案是「難」。

他認為，要找一個台灣有潛在優勢，又對全世界重要的行業，他自己找到晶圓製造，但除此之外，幾十年了沒有再找到別的產業過；第二為創新產品或商業模式；第三是多年經營與努力。

張忠謀認為，半導體晶圓製造是一個攸關民生、經濟、國防的重要產業，它也是第一個台灣在世界競爭裡得到相當優勢的行業，優勢得來不易，守住也不易，希望政府、社會、台積電本身努力守住。