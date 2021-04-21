〈智慧顯示展〉誠美材產能利用率維持高檔 Q2營收估持平首季

偏光板大廠誠美材 (4960-TW) 受惠顯示器產業復甦、宅經濟動能延續，加上漲價效應，營運轉佳，展望未來，誠美材指出，第 2 季料況更吃緊，影響部分產品生產，目前稼動率約 8 成，僅能滿足客戶 80-85% 訂單，在缺料影響下，估第 2 季營收持平首季，但獲利將成長。

誠美材總經理羅來煌表示，現在不擔心沒有訂單，而是憂心料況，近期除補償膜外，原膜等原材料都相當吃緊，加上日本材料廠產能無法趕上 10.5 代線產能開出速度，導致整體料況吃緊。

羅來煌指出，料況吃緊將延續至第 3 季，目前在手訂單穩定，依產能狀況來看，料況缺口仍逾 15%，因此僅能滿足約 80-85% 訂單，本季營收將持平首季，但在漲價效應、匯率挹注下，獲利、毛利可望提升。

展望下半年，羅來煌表示，持續追料，但上游日本補償膜供應商計畫 6-7 月再進行另一條產線歲修，供應持續不足，客戶需求則穩健，在宅經濟、遠距、各國政府紓困挹注下需求估維持高檔。

誠美材董事長何昭陽則表示，近年持續將持續往高階產品發展，包含車載、miniLED、OLED、85 吋以上大尺寸電視等，預期高值化產品比重將從 5%，提升到明年上半年的 10%，同時也開始拓展膜材等非偏光板產品。

誠美材也預期，今年 OLED 偏光板可望從目前 PMOLED 穿戴應用，逐步拓展到手機市場，目前已完成送樣日系手機品牌廠，下半年可望放量出貨，明年預期柔膚膜、大尺寸電視等產品將逐步貢獻營收。