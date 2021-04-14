嬌生疫苗喊卡 輝瑞：5月底前多供應10%疫苗

輝瑞 (PFE-US) 執行長 Albert Bourla 在週二 (13 日) 於推特上表示，該公司已經提高了兩劑型新冠肺炎疫苗的產量，到 5 月有望較原先預期的多供應 10% 的疫苗。

Bourla 表示，到今年 5 月底，輝瑞向美國的供應量有望較原先同意的要多出 10%，即從原定的 2 億劑增加到 2.2 億劑，並且在 7 月底提前兩週向美國交付 3 億劑疫苗。

在該公司宣布此一消息之際，美國數十州決議聽從 FDA 的建議，暫停施打美國嬌生 (JNJ-US) 的單劑疫苗，因為美國有 6 名婦女在接受嬌生疫苗後，患上了罕見的血栓病症，導致一名女性死亡，其他也處於危急狀態。包含紐約州等，部分州已經宣布將使用輝瑞疫苗代替嬌生疫苗。

MSNBC 撰稿人 Kavita Patel 醫生表示，暫停注射僅一劑到位的嬌生疫苗，可能會對美國抗疫產生持久性影響。Kavita Patel 認為：「這對嬌生在美疫苗項目是一個毀滅性的打擊，需要施打兩劑的輝瑞和 Moderna 無法迅速彌補嬌生空缺出來的需求。」

美國總統拜登稱，美國仍為每位美國人提供足夠的疫苗。白宮防疫協調官 Jeff Zients 稱，FDA 的公告不應對全美接種疫苗的工作產生實質性影響。

根據約翰 · 霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 的數據顯示，在過去的 7 天中，美國出現 68758 例新增確診病例，而且在許多州，病例數呈現上升趨勢。數據也顯示，全美已經有超過 20% 的人口已經完成了疫苗接種，但仍低於能夠實現群體免疫的 70% 門檻。