〈漢唐法說〉經營權爆紛爭 董座：用過去績效喊話 讓股東自己決定

無塵室與機電工程業者漢唐 (2404-TW) 近日爆出經營權大戰，針對董事改選一事，董事長陳朝水坦言，由於雙方股權相差懸殊，因此期望用過往績效向廣大股東喊話，讓股東自己投票，決定讓誰經營。

漢唐今年股東會預計選出 6 名董事及 3 名獨立董事，一共 9 席，不過卻出現 13 名候選人，其中，以漢唐現任經營層為首的公司派，提名 5 董事、2 獨董，至於已故前董事長王燕群的遺孀李惠文，則提出 4 董事、2 獨董，雙方均展現爭取過半的企圖心。

攤開漢唐前十大股東名單，元大台灣高股息持股 5.95%、富邦人壽 5.23%，嵩全 3.67%，其中，李惠文與其子女共持有 8.64%，以李惠文為法人代表的兩儀投資也有 3.76%，等於李惠文直接掌控股權 12.4%，加計元大馬家勢力，及前董座宋學仁為首的嵩全投資股權，大股東派股權高達 22.02%。

反觀陳朝水與總經理陳伯辰，持股僅 2.5%，陳朝水無奈回應，雙方股權懸殊，且股東會將在 5 月 28 日舉行，目前徵求委託書時間已晚，期望用過去幾年來的經營實績說話，並以書面與電子投票方式，尋求股東認同。

至於外資持股，陳朝水坦言，一定會去拜訪，總是要努力，主要還是看廣大股東，若是股東覺得現有經營層經營的不錯，就可以給機會繼續經營，新團隊若能帶來新氣象，那也可由新團隊管理。

漢唐公司派提名人選包括董事長陳朝水、總經理陳伯辰、技術長李若瑟、德勝董事長林坤銘與陳友安，獨立董事候選人則為聯傑董事長郝挺及合肥晶合董事長蔡國智。

漢唐大股東派則由前董座遺孀李惠文主導，提名人選包括李惠文、和鑫董事長馬維欣、理安法律事務所執行合夥人楊曉邦，以及兩儀投資代表人千附總經理賴志明，獨董候選人為慧仲會計師事務所負責人廖德英、展新法律事務所所長林坤賢。