浩鼎抗癌藥申請祕魯三期試驗 最快2025年完成評估指標

浩鼎 (4147-TW) 今 (20) 日公告，旗下主動免疫抗癌藥 OBI-822 向祕魯藥政主管機關，提出第三期人體臨床試驗申請，預計 2025 年評估主要試驗指標。

浩鼎表示，OBI-822 是以醣抗原 Globo H 為作用標的的主動免疫抗癌藥，將 Globo H 連結於載體蛋白 KLH，打入人體後引發體內免疫細胞，並產生可對抗 Globo H 的抗體藉此治療癌症。

浩鼎指出，主動免疫抗癌藥 OBI-822 向祕魯藥政主管機關提出第三期人體臨床試驗申請，預計 2025 年評估主要試驗指標，惟實際時程將依執行進度調整，此外，後續開始進行第三期人體臨床試驗，必須給付美國公司 Optimer 研發進度里程碑金 100 萬美元。

浩鼎開發的主動免疫抗癌藥 OBI-822，適應症為三陰性乳癌已在美國、澳洲、中國、台灣、香港、南韓、烏克蘭及俄羅斯等國家執行三期試驗，並持續收案中；另外則遞件申請巴西、南非、墨西哥、西班牙、德國、波蘭、祕魯等國家臨床試驗。

浩鼎表示，據研調機構報告顯示，2019 年全球抗腫瘤用藥市場規模為 1413 億美元 (約新台幣 4 兆元)，複合年成長率 11.6%，佔全球前十大類別用藥首位，浩鼎研發中的主動免疫抗癌藥 OBI-822 處於臨床試驗階段，適應症也將以未被滿足的醫療需求為主要目標。