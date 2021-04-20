〈漢唐法說〉今年營收估微幅下滑 明年兩大事業挹注將戰新高

無塵室與機電工程業者漢唐 (2404-TW) 今 (20) 日召開法說會，董事長陳朝水指出，去年因認列美光統包工程，營收大幅成長，今年隨著美光專案告一段落，營收估微幅下滑，明年在美國子公司、綠能事業貢獻下，營收則將再創新高。

展望今年，陳朝水表示，海外市場包括中國、新加坡需求仍處低檔，台灣則非常熱絡，光是大客戶就有四個廠在進行，其餘半導體、面板廠包括力晶、華邦電 (2344-TW)、友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 等都是客戶。

漢唐截至今年 3 月止，接單金額 47.56 億元，表現維持高水平，累計至今年 3 月止，已簽約未認列金額達 415.38 億元，可望在未來陸續挹注營收。

陳朝水也對明年抱持樂觀展望，主要看好美國子公司發展、綠能事業，其中，綠能事業目前在手訂單 500MW，較上季釋出 20MW 大幅成長，預計明年開始就可顯著貢獻營收。

至於美國子公司目前已取得總承包資格，不過，報價尚未與台積電 (2330-TW) 取得共識，預計 6 月底前會有結果，若成功取得，看好明年營收將有大幅成長。

對於現今原物料飛漲，陳朝水表示，去年接的訂單，有與供應商談定原物料價格，對於今年不太會有影響，不過若是去年的報價、今年才給訂單，當時報價幾乎沒有利潤，將會再與客戶協調，坦言若客戶不補貼的話，毛利率會往下掉一點，至於今年接的訂單都以現今價格計算。