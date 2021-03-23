漢唐去年大賺兩股本創新高 EPS 21.16元 擬配17元現金股利

無塵室與機電工程大廠漢唐 (2404-TW) 今 (23) 日公布去年財報，受惠台積電 (2330-TW) 等半導體廠積極擴建廠房，加上認列進度符合預期，去年獲利大幅優於前年，達 40.33 億元，每股純益 21.16 元，首賺超過兩個股本。
漢唐董事會今日也公布去年盈餘分配，每股擬分配 17 元現金股利，配發率高達 8 成，一共發出 32.4 億元現金，依今日收盤價 243.5 元計算，殖利率高達 6.98%。
漢唐去年第四季營收 70.18 億元，季減 41.36%，年減 2.22%，毛利率 13.64%，季減 1.83 個百分點，年減 4.29 個百分點，營益率 10.87%，季減 2.09 個百分點，年減 4.12 個百分點，稅後純益 8.85 億元，季減 31.29%，年增 13.03%，每股稅後純益 4.65 元。
漢唐去年營收 358.37 億元，年增 49.77%，毛利率 15.86%，年減 2.33 個百分點，營益率 12.89%，年減 1.35 個百分點，稅後純益 40.33 億元，年增 43.26%，每股稅後純益 21.16 元。
展望今年，隨著台灣市場活絡，海外市場回溫，漢唐營運展望也樂觀，看好今年營運再優於去年，續創歷史新高。