〈百大創新機構〉林百里：筆電需求暢旺 缺料仍是大課題

科睿唯安今 (20) 日舉辦全球百大創新機構頒獎典禮，代工大廠廣達 (2382-TW) 再度入圍，董事長林百里表示，近年客戶要求要完整解決方案，需要軟硬體創新，而這也是台灣系統產業面臨的課題之一，至於近期產業景氣，認為現階段筆電需求還是很好，但缺料問題嚴重。

林百里表示，整體景氣、個人電腦市場需求還是很旺，但缺料是大問題，目前也無法知道缺料問題何時可以緩解，至於缺水議題，廣達主要是民生用水，生產方面不受影響。

談到企業創新，林百里指出，廣達在過去 30 幾年持續創新，也與台灣電子產業發展同步並進，早期產品著重「輕薄短小、物美價廉」，提供客戶設計、製造服務的生產模式。

林百里進一步表示，近年生產模式逐步改變，客戶開始要求要做雲端運算、軟硬體整合，或是完整解決方案，因此，廣達自 2016 年起陸續跨入 AI 人工智慧、伺服器、5G 應用服務，由於廣達過去在軟體並不擅長，這段過程相當辛苦。

林百里認為，創新、完整解決方案是台灣系統產業發展的一大課題，隨著數位化、智慧化發展，包含智慧城市、智慧製造、智慧娛樂、智慧教育等，都是由人類行為延伸，但各商業模式也不盡相同，因此廠商也需持續演進，來符合客戶所需。