南僑3月獲利登頂 首季純益年增2.68倍 EPS 1.12元

南僑 (1702-TW) 今 (20) 日公布 2021 年 3 月單月稅後純益以 1.62 億元創新高，月增 12 倍、年增 1.9 倍，每股純益 0.65 元，推升首季稅後純益 2.79 億元，季減 10.29%，年增 2.68 倍，每股純益 1.12 元。

南僑旗下南僑上海 A 股掛牌案已獲大陸證監會核准，初次上市將發新股募集約人民幣 11.26 億元 (新台幣 48.98 億元)，上市時程可望落在 5 月底。

由南僑整體中程投資規劃來看，南僑已決議 5 年投資泰國廠 50 億元，並啟動第一期，花了 13 億元建置新的米果產線，目前產能滿載，第二期投資最快今年第 3 季前獲董事會同意，拚明年能夠啟動規劃。

以南僑泰國廠整體規劃來看，米果產線產能已達 8 成，以嬰兒米果和薄片米果每年成長 8% 來看，未來 2-3 年產線就會達到滿載。

上海南僑 A 股初次上市募集約新台幣 48.98 億元，陳飛龍指出，募集資金將運用於 9 大投資計畫與方向。

南僑 2020 年稅後純益 9.5 億元、年減 1.3%，每股純益為 3.84 元，每股擬配現金股利 2 元，維持上一年水準，就今年展望，隨著南僑泰國廠擴廠及進入量產，營運表現不只比 2020 年好，有機會再衝高突破 200 億元大關。