〈百大創新機構〉台灣獲選機構創新高 四企業下屆可望入選

科睿唯安今 (20) 日舉辦全球百大創新機構頒獎典禮，台灣今年共有 5 家機構入榜，是該報告發布以來新高紀錄，展望今年，科睿唯安顧問邱明峻認為，友達 (2409-TW)、中光電 (5371-TW)、台達電 (2308-TW)、緯創 (3231-TW) 等，將有機會入列下屆百大創新機構。

科睿唯安是以專利數量、核准率、國際化程度、影響力等四大面向，作為評選百大創新機構方法，其中，專利數量需要近五年擁有 100 件以上以獲准專利的機構才會被納入評選範圍中，據統計，近十年僅有 29 家機構連年上榜。

邱明峻表示，去年根據內部篩選與分析，就認為金寶 (2312-TW) 可望入列本屆百大創新機構名單中，展望今年，根據從未入榜百大創新機構，但排名已進入全球前 250 名，以及近三年排名躍進幅度大等評比進行分析，認為友達、中光電、台達電、緯創可望下屆明日之星。

台灣這次共有 5 家機構獲選全球百大，分別為鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW)、工研院，以及首次入榜的華碩 (2357-TW)、金寶，超過上屆的 4 家，為該報告發布以來入選新高，其中工研院為連續 4 年、第 5 度入選，而台灣總獲選機構數也與韓國並列全球第三，僅次美國、日本。