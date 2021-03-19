〈宏達電新人事〉亞太區總座黃昭穎兼任台灣區業務 預告Q2推新品

宏達電 (2498-TW) 今 (19) 日宣布，台灣區總經理陳柏諭因個人生涯規劃將請辭，並由亞太區總經理黃昭穎兼任台灣區總座一職，黃昭穎表示，未來手機、VR 業務雙軌並進，且看好 VR 企業端成長率可期，並預告第 2 季將有新產品亮相。

黃昭穎去年開始接管亞太地區，除中國市場以外，包括日本、韓國、澳洲、東南亞地區等，未來接手台灣區業務後，維持手機與 VR 業務並重，預計今年第 2 季將推出新品。

黃昭穎指出，據統計，VR 消費市場未來 3-5 年年複合成長約 30-35%，企業年複合成長率則達 60-70%，且 VR 企業市場將遠超過消費市場，看準此趨勢，公司在企業用戶也有較多的布局，包括硬體、解決方案、客製化產品等，去年亞太區業務已有雙位數增長，看好未來 1-2 年挹注營運可期，且有機會超越市場年增長水準。

黃昭穎表示，VR 企業應用發展逐步成熟，其中，教育訓練涵蓋許多產業，包括消防、工安、急救等；遠距的溝通與協調；設計相關領域，如工業設計、建築設計等，均可透過 VR 呈現。

手機業務方面，黃昭穎說，宏達電將維持每年推出新品，其中，去年在台灣推出 3 款手機，今年農曆年前也上市中階 5G 手機，不過今年下半年手機尚未定調產品方向，會觀望市場需求。