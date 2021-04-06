宏達電3月營收重回4億元 首季11.75億元續創新低

宏達電 (2498-TW)3 月受惠推出新一代 VIVE 移動定位器及 VIVE 表情偵測套件，單月營收重回 4 億元，達 4.55 億元，不過仍寫歷史同期次低，月增 99.7%、年增 5.2%；第 1 季營收 11.75 億元，續寫新低，季減 26.52%、年減 11.6%。

宏達電 3 月推 VR 新品，包括 VIVE 移動定位器及 VIVE 表情偵測套件，其中 VIVE 移動定位器較上一代 VIVE 追蹤器相比，體積更小、重量更輕，且電池續航力延長 75% 效能，一次充電最多可連續使用 7 個小時，已運用在電影製作、運動復健與訓練、醫療、企業培訓以及 VR 虛擬人物追蹤等。

宏達電第 1 季沒有新機挹注，加上遇上農曆春節、工作天數減少，單季營收續創新低，外資認為，宏達電受惠 VR 需求穩定成長，長期來看仍是市場主要受惠廠，預期第 1 季毛利率有機會持續走揚，不過 VR 營收規模仍不足以彌補手機缺口，營運仍面臨挑戰。

宏達電本季將推新品，並維持手機與 VR 業務並重，持續看好 VR 消費市場未來 3-5 年複合成長率約達 30-35%，企業年複合成長率則達 60-70%，預期未來 1-2 年可持續挹注營運，有機會超越市場成長平均；手機業務則維持每年推新品，不過今年下半年手機尚未定調產品方向，會觀望市場需求。