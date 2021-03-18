宏達電去年Q4虧損收斂 全年每股虧7.27元

宏達電 (2498-TW) 受惠去年第 4 季上市 5G 手機，單季稅後虧損 10.7 億元，虧損較上季、前年同期收斂，每股虧損 1.29 元；去年全年稅後虧損 60.2 億元，虧損也較 2019 年同期減少，每股虧損 7.27 元。

宏達電去年營收 58.1 億元，年減 42.03%；毛利率 26.85%，年增 6.6 個百分點；營利率 - 110.1%，虧損較 2019 年擴大；稅後虧損 60.2 億元，虧損較 2019 年減少，每股虧損 7.27 元。

宏達電去年第 4 季 16 億元，季增 4.37%、年減 11.8%；毛利率 27.9%，季增 0.9 個百分點，年增 2.22 個百分點；營利率 - 80.9%，稅後虧損 10.7 億元，虧損較上季、前年同期大幅收斂，每股虧損 1.29 元。

宏達電去年第 4 季推出 5G 手機 htc U20 5G，打入中階市場，帶動營運回升，去年第 4 季虧損也是 12 季以來最少，且單季毛利率是連 13 季成長。

市場預期，今年手機品牌將陸續上市不到萬元的 5G 手機，宏達電是否再有新機計畫，帶動營運回升，引發外界關注，雖然宏達電目前尚未推出新機，但近年積極布局的 VR、XR 業務。

宏達電預計 6 月 18 日召開股東會，法人預期，除將關注董事長王雪紅對營運的看法與展望外，5G 手機今年是否有新進展、VR 銷售狀況等，將成為市場關注焦點。