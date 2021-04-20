〈百貨戰母親節大檔〉SOGO估業績將增10% 全年零售展望佳

遠百 (2903-TW) 關係企業遠東 SOGO 百貨總經理汪郭鼎松今 (20) 日指出，由於國內消費力道強勁，今年以來全台分店合計業績已年增達 30%，看好即將到來的母親節檔期，目標全檔期業績上看 35 億元，年增 10%，不排除會更好，目前零售業對 2021 年展望幾乎都是看好。

汪郭鼎松指出，除了疫情造成消費需求留在國內，也感受到台灣民眾的購買力很高，精品、家用家電成最強勢業種，並帶動今年以來業績甚至較 2019 年同期成長 5%。

另一方面，汪郭鼎松也透露，在中國的店點第一季營業額成長 70%，消費力已谷底反彈。

SOGO 主管進一步說明，今年以來復興館精品業績成長超過 70%，使復興館成為全台成長幅度最大的單店，而敦化館精品銷售也成長多達 50%，因此，樂觀看待今年母親節檔期銷售絕對可以大反攻，其中，「國際精品不用說一定是成長最高的業種」，並浮現共買效應，帶動輕奢配件逐漸復甦，進口女裝買氣也轉強，

除了復興館業績暢旺，忠孝館今年以來受惠休閒、家用業種均持續熱絡，而母親節化妝品預購以來持成長超過 20%，第一季也呈現雙位數成長，甚至已超越 2019 年同期疫情前的水準。

另外，SOGO 百貨透過 APP 有效帶進年輕客群，目前 APP 會員數已達 70 萬人。