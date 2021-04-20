白宮擬監管虛擬幣 板卡廠不妙

美國白宮擬對虛擬貨幣商業模式實施監管，隨著美國財長葉倫多次警告風險，加上土耳其政府也頒布虛擬貨幣禁令，衝擊比特幣近期價格波動劇烈，從 64869 美元修正回 54221 美元，過往享受比特幣飆漲紅利的板卡廠包含技嘉 (2376-TW)、微星 (2377-TW) 等，營運恐將面臨不小壓力。

近期受市場多空消息影響，比特幣價格從歷史高點滑落，根據最新報價顯示，近日比特幣滑落至 60000 美元以下，波段跌幅 16%，高低震盪價格超過 10000 美元。

隨著比特幣價格自高檔回落，台板卡廠微星、技嘉，還有撼訊 (6150-TW)、麗臺 (2465-TW)、青雲 (5386-TW)、映泰 (2399-TW)、承啟 (2425-TW) 等多檔相關概念股，近期股價也拉回。

美國財政部未對任何消息評論，但根據美國 FoxBusiness 引述消息來源指出，美國財政部指控多家金融機構使用虛擬貨幣洗錢，因此進而要對虛擬貨幣採取限制措施，土耳其央行已宣布自 4 月 30 日起禁止虛擬貨幣支付。

各國監管單位普遍保守看待虛擬貨幣，由於虛擬貨幣市場蓬勃可能阻礙各國政府推行數位貨幣，加上近期虛擬貨幣衍伸許多新興犯罪行為、勒索事件，在法規面未同步跟上前，價格都將劇烈震動，成貨幣市場中最大隱憂。

過去板卡廠營運與股價，都與比特幣價格有高度連動性，尤其是挖礦熱潮不減，持續推升板卡廠出貨與營運表現，甚至啟動漲價，但隨著監管趨嚴，恐澆熄市場上的挖礦狂潮，進而壓抑板卡廠營運表現。