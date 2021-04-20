花旗出售部分亞洲消金業務 傳星展、渣打等或成潛在買家

花旗集團 (C-US) 上周拋出震撼彈，宣布退出含台灣在內的 13 個消費金融市場，引發各大銀行高度關注。外媒周二 (20 日) 報導稱，星展集團、三菱日聯金融集團、華僑銀行和渣打銀行等，似乎對花旗釋出的部分亞洲消金業務倍感興趣，有望成為潛在買家。

《路透社》引述消息人士報導，花旗消金業務將於數周內展開出售。該集團先前表示，將放棄全球 13 個市場的消金業務，以轉向高利潤的機構與財富管理業務，其中有 10 個位於亞洲市場。

消息人士點出，花旗龐大的印度和台灣消金業務，將成為亞洲業務當中最有價值的部分，因此吸引眾多海內外銀行關注，包含星展、渣打與印度本土的 Kotak Mahindra 和 Axis 銀行。

作為唯一一家全資持有印度子公司的大型外資銀行，星展銀行發布聲明稱，願意在擁有消費金融業務的市場尋求任何補強機會。

消息人士表示，由於花旗沒有放棄上述市場中多數的銀行執照，因此出售消金業務和銀行分行將會吸引原本就在這些國家發展的銀行。傳出印度國家銀行子企 SBI Cards and Payment Services Ltd 也在考慮競標花旗在印度的信用卡業務。

針對上述報導，據稱三菱日聯、渣打和三井住友金融集團均拒絕發表評論。