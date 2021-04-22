ESG掀投資新浪潮 專家教戰兩招選出名符其實的ESG基金

ESG(環境、社會與公司治理) 概念成為當前投資新顯學，而在台灣 ESG 基金近年來更是百花齊放，根據惠譽統計，截至去年第 3 季底止，台灣 ESG 基金與 ETF 占整體資產規模比重 2%，面對市場琳瑯滿目的 ESG 商品，兆豐銀行建議，可從兩大方向進行篩選，包括：基金投資機構是否參與聯合國責任投資 (PRI)，以及是否符合 MSCI 或晨星投資標準。

台灣掀 ESG 投資熱潮 基金規模亞洲第三

根據國際信評機構惠譽統計，截至去年第 3 季底，台灣 ESG 基金與 ETF 占整體資產規模比重達 2%，共有 11 檔 ESG 基金上架，整體資產規模約 33 億美元，在亞洲市場中排名第三。

ESG 投資儼然成為目前投資新亮點，而和一般基金相比，ESG 基金究竟有何特別之處呢？兆豐銀行認為，過去篩選投資標的大多聚焦獲利表現與產業基本面作為檢視準則，但卻忽略關於企業在勞工人權、對生態環境的態度，以及經營是否適法等相關層面。

兆豐銀行表示，企業經營如果忽視甚至違反勞工人權、環保或是法令遵循等規則，例如企業虐待員工、破壞環境或是進行商業賄賂，這些都可能成為未來企業經營的風險，進而影響營收表現。

而從數據資料來看，ESG 基金績效也優於一般基金表現，尤其當市場面臨黑天鵝或經濟衰退時，ESG 評分等級較高的企業，因獲利佳、資金成本較低且較易獲得市場認同，因此市場競爭力較高，也較能吸引投資人意願，根據統計，2014 年 ESG 基金規模約 18.2 兆美元，但到了去年 ESG 基金規模已擴增至 40.5 兆美元，增幅高達 1.2 倍。

疫情淬鍊 ESG 基金展現抗跌優勢

以去年為例，在疫情肆虐下全球股市相繼走跌跳水，但根據晨星統計，去年仍有 75% 的 ESG 基金平均績效優於同類型基金，顯示在疫情衝擊下，ESG 基金表現相對抗跌，也較能挺的住市場不確定性衝擊。

兆豐銀行指出，從過去經驗來看，投資標的納入 ESG 概念的基金，不僅在市場行情走多頭時，績效可望優於同業，而當市場面臨熊市時，ESG 基金表現也相對較抗跌。

三大趨勢 串起 ESG 基金組合

兆豐銀行表示，目前市場發行的 ESG 基金大致可分為三大類，包括：一、以永續為主軸，表態拒絕投資爭議性的產業或企業的基金，二、透過 MSCI 或晨星等第三方機構認證的基金商品，三、投資機構參與聯合國責任投資簽署者。

舉例來說，在永續投資部分，部分基金投資標的會排除涉入虐待勞工、大量排碳或破壞生態環境的爭議性企業；而有些基金投資標的則是從 MSCI 或晨星第三方機構認證作為篩選條件。

兩大方向 挑出貨真價值的 ESG 基金

而面對市場各式各樣的 ESG 基金產品，投資人又該如何切入呢？兆豐銀行建議可透過兩大方向檢視 ESG 基金產品是否是「貨真價實」商品。首先是建議可關注有簽署聯合國責任投資原則 (PRI)，並獲得最佳評級 A + 的機構，此殊榮通常代表的是該公司在投資決策上多有秉持 ESG 的理念。

此外，投資人還可透過 MSCI 或晨星等第三方機構評級挑選 ESG 基金，透過第三方機構評分模式，篩選出真正符合投資標的基金標的。以 MSCI 為例，對於 ESG 基金評分共分為 7 個等級，分別為 CCC(最低)、B、BB、BBB、A、AA 與 AAA(最高)，評級越高也代表該檔基金越符合 ESG 投資標準。

至於晨星則以地球符號為評分標準，最高殊榮是 5 顆地球評級。

整體而言，ESG 投資約可區分成三大趨勢，其中在 E(環境、Environmental) 部分，主要聚焦氣候變遷、碳排放與巴黎協議等；S(社會責任、Social) 則是越來越多非政府組織的 NGO 對於違反人權、破壞生態環境的企業與其產品發起拒買運動；G(公司治理、Governance) 則是以檢視投資企業董事會決策、營運方針的模式過濾篩選投資企業。

兆豐銀行表示，自 110 年 4 月 20 日起到 6 月 30 日止，透過兆豐銀行線上理財交易 (含網路銀行 / 行動銀行) 以定期定額方式申購「ESG 專案基金」，前三筆基金申購交易，享該信託編號存續期間皆免收申購手續費優惠。

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