產業拚數位轉型大規模徵才 友達祭出月薪65K

經濟部加工處周四 (22 日) 在高雄楠梓科技產業園區，將舉行聯合徵才活動，總計 14 家廠商釋出 945 個職缺；南港軟體園區本周五 (23 日) 也有招募人才活動，釋出 417 個全職工作，其中，面板大廠友達 (2409-TW) 50 個工作機會皆有最高待遇 65K，從用人需求中可看出企業積極數位轉型，瞄準 5G、AI、物聯網等應用商機。

北市府「OKWORK 南軟」南港軟體園區徵才活動將在 23 日下午登場，共計 21 家廠商、提供 417 個全職工作，平均薪資為 4 萬元，高達 85% 起薪都超過 3 萬元。友達此次招募「LCD/LED 驅動 IC 設計工程師」、「電子電機開發工程師」、「自動化機構工程師」等，50 個職缺最高待遇達 65K。

北市勞動局長陳信瑜透露，活力台灣科技開出的 Java 伺服器端工程師，最高待遇達 7 萬元；初次參加的伊莉特生物科技及上櫃公司廣運機械工程 (6125-TW) 享有員工分紅入股；所羅門 (2359-TW) 則徵求 3D/AI 演算法人才、嵐奕科技開出 MIS 工程師職缺。

以職缺類別來分析，第一大為資訊 / 軟體 / 系統，有 162 個工作機會、平均薪資為 40K，包括自由系統的 L2 維運工程師、鴻揚科技的資深 .Net/Java 軟體工程師；其次為業務 / 貿易 / 銷售，有 114 個工作機會，平均薪資達 38K，如有萬科技電子銷售工程師、方碼科技業務專員。

陳信瑜表示，隨著 5G 通訊、AI 技術、物聯網等嶄新科技應用發展，許多產業進行數位轉型，傳統製造業也為了提高生產效能，導入自動化、智慧化技術，帶動第四次工業革命時代，從用人需求中可看出整體科技趨勢。

楠梓科技產業園區 22 日上午也將辦理徵才活動，釋出多達 945 個職缺，包括華泰 (2329-TW)、楠梓電 (2316-TW)、日月光半導體、易華電 (6552-TW)、長華科技 (6548-TW) 等多家電子大廠，提供製程、工業、產品測試、品保、軟體、AOI 等工程師職缺，以及化學分析人員、技術員、作業員、儲備幹部、食品檢驗分析師等職缺。