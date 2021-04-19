富邦越南挾台版0050氣勢漲幅、溢價飆9% 躍ETF成交之冠

富邦越南 ETF(00885-TW) 堪稱越南版的台灣 50，追蹤的越南 30 指數在今 (2021) 年首季累計總報酬高達 92.2%，今 (19) 日在台股掛牌即爆量大漲，漲幅、溢價衝高超過 9%，成交量更名列前矛、躍 ETF 之冠，不到 11 點已經爆出超過 10 萬張大量。

富邦越南 ETF 追蹤指數為富時越南 30 指數，成分股為成立時間最久、成交量最熱絡、市值最大之胡志明證券交易所的股票，投資標的 100% 是越南當地龍頭企業，投資「富邦越南 ETF」就如同投資越南版的台灣 50。

富邦越南今天以 15.15 元掛牌，小資族也能投資，一開盤果然一飛衝天，漲幅、溢價雙雙衝高 9%，雖然在造勢商摜壓下，漲幅一度收斂，但追價買盤強勁，漲幅、溢價大多維持在 9% 左右盤旋。

越南 ETF 經理人楊貽甯表示，根據過往經驗，ETF 掛牌後的前幾日，通常容易受市場波動或交易量踴躍等情況，造成較大折溢價，若發生溢價，意味著市場持續看好該 ETF 成長性。

觀察富時越南 30 指數近 5 年各季表現，楊貽甯認為，第二季行情將起跑，目前確實是提前佈局越南股市的好時機。依歷史經驗，第二季各月份 (4~6 月) 的 5 年平均報酬率為 4.8%。第三季進入消費旺季，近 5 年季平均報酬率達 6.2%，居各季度之冠，第二季~ 第三季亦是所有季度中，各月份的 5 年平均報酬率皆為正數的季度。

楊貽甯表示，手上無部位者，可於今天上市後，透過定期定額方式投資；有部位者，在持續看好越南黃金 10 年投資願景下，建議可持續持有。