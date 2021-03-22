〈金融業徵才〉第一金搶人才超前部署 釋50名暑期實習名額

銀行搶人才超前部署，第一金 (2892-TW) 與台大社科院合作推出暑期實習方案，開放四家子公司提供 50 名含薪資與勞健保的實習名額，藉由完整的訓練方式讓學生體驗銀行職業生態。

第一金去 (2020) 年首次與台大學社會科學院合作推出暑期實習專案，學生反映熱烈，今年再提供 50 個名額，讓菁英學子們透過實習方式，提前體驗職場生態，一窺金融業實際運作模式。

第一金表示，今年由集團四大子公司提供 50 個實習職缺，具備多樣化實習領域，讓同學可從中選擇最適切的學習環境，未來還有機會能加入第一金融集團。

以第一銀行 MA(儲備核心人才) 為例，不僅提供完整培訓制度，薪資福利在金融同業中更具有相當競爭力，MA 進行首年年薪即可上看百萬元。

台大經濟系教授陳虹如表示，第一金暑期實習名額共 50 位，相關薪資與勞健保也妥善照料，經由完整訓練方式，讓年輕學子們未來面對工作能如魚得水。

第一金投顧董事長陳奕光以自身經驗鼓勵學生，勇於踏出舒適圈挑戰跨領域學習，善加利用課後充實自我、培養專業知識，把握實習機會藉以提升人脈存摺的廣度及深度。

另外，座談會也邀請去年參與第一銀行實習機會的台大國企所、台大政治系黎哲瑋，分享實習經驗談，兩人於實習期間分別在第一銀行「理財業務處」及「海外業務處」服務，對於實習過程與心得，兩人異口同聲表示，在實習過程中不僅自主性高且擁有實戰舞台，可在無形中快速提升自我能力與成就感。