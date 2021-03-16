面板雙虎啟動校園徵才 將招募上千名人才

面板景氣轉佳，產業供不應求狀況延續，雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 今(16) 日也宣布啟動年度人才招募計畫，均將招募上千人，其中，友達鎖定創新技術、AI 大數據、場域應用人才，群創則瞄準 AI、5G、物聯網專業領域人才。

友達表示，疫情改變全球消費、生活型態，新常態帶動遠距商機、宅經濟動能，讓面板供不應求，並推升顯示技術成為重要人機溝通介面，因應企業數位轉型、加速場域布局，今年將募集 1500 名「3A」菁英，鎖定創新技術 (Advanced technologies)、人工智慧及大數據 (AIoT & Big Data)、跨領域場域應用 (Application of fields) 人才。

友達指出，將以面板技術為核心，延伸本業優勢，結合 5G、AIoT 前進智慧醫療、智慧零售、智慧交通、智慧育樂及智慧製造等五大領域，發展多元化軟硬整合應用服務，並積極布局 Micro LED 先進顯示技術開發。

在人才成長與培育方面，友達表示，將依據員工不同職涯階段，設計多元的培訓藍圖，針對在學生將提供學用接軌線上課程，在職員工則可參與內部「友達大學」培訓課程。

群創同樣瞄準 AI、5G、物聯網發展趨勢，鎖定智能製造、價值創造、跨界跨域人才，包括電機、電子、資工資管、光電、物理、化工、材料、機械等理工相關系所，預計招募千名人才，朝「轉型再造價值躍進」核心理念發展。

薪資福利方面，群創表示，大學畢業工程師薪資最高可達 42000 元，碩士畢業關鍵職位最高可至 56000 元，績效獎金則視部門及個人表現而定，今年福利也再加碼，提供孝親假、陪讀假、陪產檢假、及學習旅遊基金等。

值得一提的是，群創今年在一站式求職 Line@行動招募 2.0 平台中升級推出 AI 線上面談，並推出 VR 虛擬實境體驗，提供即時導覽，讓面試者可即時了解未來工作場所，運用數位轉型提升便捷性與效益。