〈APEC領袖會議〉張忠謀：後疫情時代 期待與成員經濟體合作

亞太經合會 (APEC) 經濟領袖峰會 20 日晚間以視訊會議登場，我國領袖代表、台積電 (2330-TW) 創辦人張忠謀在會中發表 3 分鐘演說，張忠謀表示，在後疫情數位時代，中華台北十分願意分享成功經驗，並期待與 APEC 成員經濟體合作，共創數位未來。

張忠謀演說中指出，在中華台北，我們十分幸運能遏止 COVID-19 疫情擴散，中華台北人口總數約 2350 萬人，截至 20 日為止，僅 611 例確診病例及 7 例死亡病例。在經濟層面，及時推出紓困及振興方案，維持當地經濟發展，預計今年，中華台北 GDP 將有超過 1.5% 的正成長。

張忠謀表示，數位科技無疑在控制疫情上發揮重要功效，在中華台北幾乎每人都有手機，醫療衛生主管機關因此能藉由手機上的 GPS 資訊，追蹤 COVID-19 確診者近期的接觸對象，並將其快速隔離；透過數位科技協助，也順利建立口罩配給方案。

如今除海外旅行仍被嚴格限制，這裡的人們幾乎已重回正常生活軌道。企盼在不久的將來，海外旅行能回到疫情前的狀態。

至於後疫情時代是什麼樣貌？張忠謀認為，數位科技工作、休閒生活、醫療保健中將愈趨重要。人工智慧是數位科技領域中的一個分支，不僅能提升醫生醫療效率，也能提高醫療保健系統的效能。這不是一個夢想，而是已真實發生在我們生活中。

張忠謀指出，全球目前沒有任何單一經濟體擁有完整的數位科技供應鏈，事實上，沒有一個經濟體能負擔一個完整的數位科技供應鏈，並同時具有國際競爭力。然而，中華台北在這個供應鏈中，擁有相當重要的一部份，從半導體製造設備、半導體設計和製造，一直到系統工程及組裝，都包括在內。

在後疫情的數位時代，張忠謀表示，十分願意與大家分享我們成功經驗，並期待與 APEC 成員經濟體合作，共創光明、健康的數位未來。

