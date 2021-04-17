〈熱門股〉EVA價量齊揚 台聚強漲34%衝9年半新高價

台聚 (1304-TW) 受惠主力產品 EVA 價格維持高檔，加上將進入需求旺季，激勵本周股價強勢表態，連續 2 個交易日以漲停作收，周五 (16 日) 終場收在 35.25 元，攀逾 9 年半以來新高價，單周強漲 34.8%。

台聚受惠太陽能需求暢旺，主力產品 EVA 價量齊揚，去年下半年起營收、獲利大增，今年 3 月營收更衝高達 62.1 億元，月增 33%，年增近 5 成，創歷史新高。

由於 4、5 月進入鞋材旺季，一般發泡級 EVA 需求穩定，太陽能及電線電纜料需求也佳，且中國新增 120 萬噸產能，預計延至下半年、甚至明年第一季才會投產，EVA 價格可望維持高檔，有助台聚第二季業績再攻高。

不過，從原料來看，台聚產品原料最大宗為乙烯，乙烯價格去年第四季不到 1000 元，今年 3 月上旬一度漲至逼近 1200 元，導致台聚成本轉嫁壓力增加，但乙烯價格已從 3 月下旬逐步下滑，多少緩解台聚成本壓力。

台聚第一季營收 162 億元，年增 42.6%；在石化產品報價大幅成長、原料價格下跌的一來一往下，去年第四季利差空間大幅增加，單季純益季增 1.16 倍、年增超過 3 倍，每股賺 1.21 元。