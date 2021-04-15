〈焦點股〉PVC市況熱 台塑四寶匯集人氣、台聚奔漲停

全球 PVC 需求強勁，報價持續看漲，雖然美國塑化廠陸續恢復供應，但亞洲多家大廠啟動歲修計畫，剛性需求可望維持至年中，塑化族群今 (15) 日持續吸引資金進駐，台聚股價率先攻上漲停，創 9 年半新高，台塑四寶同樣買氣熱絡，盤中均上漲超過 2%。

台股今天開低後快速翻紅，隨著買盤湧入，指數一舉越過萬七，站回 5 日線，塑膠族群成人氣指標，上市類股指數盤中勁揚 3%，站上 300 點關卡，橡膠類股指數同步大漲逾 4%，最高達 385.5 點。

台塑今日爆量大漲，盤中一度漲近 5%，最高達 109 元，創近 2 年新高；南亞、台化、台塑化也有約 2% 的漲幅。台聚股價亮燈漲停，達 32.05 元，為 2011 年 9 月多以來新高，亞聚、華夏也都漲逾半根停板，中石化、台達化、聯成、國喬、台苯等漲勢也都相當強勁。

由於美歐 PVC 石化廠事故掀起全球供給缺口至今未獲緩解，加上亞洲大廠相繼歲休、印度需求回溫，帶動 PVC 價格走高，台塑台灣 PVC 年產約 135 萬噸，華夏台灣 PVC 年產 40 萬噸，聯成中國泰州 PVC 產能 60 萬噸，市場預估，PVC 產能要到 6 月才會回到正常水位，台廠上半年營運看俏。

受惠石化產品價格大漲，台塑四寶今年第一季共大賺約 634 億元，一掃去年同期虧損陰霾，也較上季大增逾 47%，甚至達到去年全年獲利 726.94 億元的 87%；其中，台塑每股賺 2.35 元居四寶之首，南亞與台塑化 EPS 同攀近 10 季以來高點。