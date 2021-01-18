太陽能封裝膜級EVA供不應求 台聚營運動能續強

台聚 (1304-TW) 受惠太陽能需求暢旺，去年 8 月起在供需失衡下，價格暴衝，一路走揚至年底，也因此帶動業績逐月走強，12 月更創下歷史新高；而由於第一季為鞋材旺季，加上中國太陽能 EVA 持續供不應求，營運動能續強可期。

去年第二季，EVA 價格與需求受疫情影響而大幅下滑後，第三季起中國太陽能搶裝潮帶動相關需求大增，價格開始向上，第四季更面臨供不應求情況。

EVA 價格去年 5、6 月每噸最低下跌至 950 美元，8 月起因供需開始失衡，價格暴衝，9 月已回升至疫情發生前水準，10 月達到 1500-1600 美元，11 月上漲至 1900-2000 美元，由於供給仍吃緊，12 月價格持續走揚。

不過，由於今年第一季中國預計將有 30 萬噸 EVA 產能投產，台聚認為，供給增加後，去年下半年 EVA 因供需失衡的價格暴衝現象，將逐漸回復正常。

但由於太陽能發電成本下降，綠能已成全球趨勢，台聚預期，太陽能封裝膜級 EVA 需求將持續成長，且客戶還會持續擴產，也要求增加供應，就目前客戶提供的資訊來看，上半年需求可望持穩。

同樣有 EVA 產能的台塑 (1301-TW) 認為，第一季除 2 月農曆春節長假外，1 月及 3 月均為鞋材需求旺季，加上中國封裝膜級仍供不應求，多家下游客戶過年期間不停工，預期 EVA 發泡料及電纜料需求及價格將維持平穩。

