貝萊德執行長：我非常看漲股市 短期內有望進一步走高

貝萊德執行長 Larry Fink 在週四 (15 日) 表示，他對如今的金融市場感到樂觀，因為經濟正努力從新冠肺炎疫情中復甦，股市有望短期內進一步走高。

Fink 在接受採訪時表示：「我非常看漲股市。」他指出，即使標準普爾 500 指數和道瓊斯工業平均指數已經徘徊在歷史紀錄高點附近，仍然有許多因素可能在短期內進一步推動股市走高。

Fink 說道：「我相信，受惠於貨幣及財政刺激政策、場外在觀望的資金、企業獲利和市場表現佳的情況下，股市將繼續走強。」

他解釋道，市場有大量現金閒置觀望，主因在於疫情和遠距工作期間，投資行為有所改變，並指出許多通勤族由於不用到辦公司工作而省下了很多錢。他表示，不管這筆錢是來自刺激支票，還是來自儲蓄，或是儲蓄行為改變，他認為都是很好的機會，有越來越多的人進行長期投資甚或是股市交易。

不過，Fink 也警告表示，股市在近期確實存在風險，像是新冠肺炎變種病毒降低了疫苗的效力，以及在大規模刺激政策下，政府赤字越來越大。

據美國財政部公布的數據顯示，在政府為應對疫情對經濟的衝擊，向國民發放了新一輪的紓困支票後，美國 3 月聯邦預算赤字較去年同期大增 454% 至 6600 億美元，創下單月歷史新高，僅次於去年 4 月和 6 月份的數據。