〈聲寶新品發表〉加速四大土地資產開發 台南廠明年初啟用總產能提升逾1成

家電大廠聲寶 (1604-TW) 2021 年新品發表會首度移師台南，集團總裁陳盛沺表示，今、明年將積極活化土地資產，包括台南新廠、土城廠將興建成銀髮族的橘色園區、龜山廠區將打造成創新園區，及林口總部明年底完工，其中台南廠上 (10) 月取得使用執照後，預計明年初陸續進駐生產線，總產能可望提升 1 成以上。

台南新廠方面，聲寶斥資 12 億元在台南購地興建廠房，占地 7900 坪、總樓地板面積 1.4 萬坪，預計下季會將林口廠的空調、洗衣機、空氣清淨機及除濕機產線遷移至台南廠，最後則為冰箱生產線，預期未來台南廠將占整體產能 6-7 成。

集團總裁陳盛沺強調，有別於其他業者將產線外移，聲寶堅持將產線留在台灣，除第一期投資 12 億元外，第二期則預計投資 10 億元興建 3000 坪倉庫、產線設備等，目標把台南廠打造成南部最大家電工廠。

土城開發案部分，陳盛沺指出，土城廠將打造成銀髮族橘色園區，預計明年開始動工、2023 年完工，園區將興建 3 棟大樓，總戶數約 400 戶，目前也與日本經營銀髮住宅的大型企業合作，將採飯店式管理，提供 65 歲銀髮族娛樂、生活等需求。

陳盛沺表示，橘色園區商業模式也與社會住宅不同，初步規劃，以出售房屋長期使用權為主，如銀髮族可直接購買房屋 15 年使用權等。

聲寶龜山總部已向桃園市政府申請山坡地解編，完成解編後再向內政部提都市計畫用地變更，預計最快 3 年變更為工業用地，並規劃成創新產業園區，陳盛沺指出，未來創新產業園區約可興建 6-10 棟大樓，其中約 10% 的低樓層將已賣場為主，20% 將會有餐廳、飯店、銀行等，其他區域則為企業總部。

至於林口企業總部，聲寶預計投資 3 億多元，打造地上 3 層的大樓，預計明年底完工，並將所有旗下企業集中管理。